Hooikoortsseizoen komt traag opgang

De waarschuwing dat deze week het aantal graspollen in de lucht flink zou toenemen komt een paar weken te vroeg. Het hooikoortsseizoen komt maar heel traag op gang.

Koude maand april

Dit komt door het koude, regenachtige weer van de afgelopen maand meldt Nature Today. April was een koude maand en heeft de groei van het gras vertraagd waardoor er nog maar weinig pollen in de lucht aanwezig zijn. Dit is goed nieuws voor hooikoorts patiënten.

Pollen planner

De klachten bij hooikoortspatiënten kunnen echter de komende dagen wel gaan toenemen. Op basis van de pollen planner op allergieradar.nl kunnen we het piek seizoen pas eind mei, begin juni verwachten.