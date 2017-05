Ruim 26 miljoen voor kankeronderzoek

De toegekende bedragen in deze eerste financieringsronde van 2017 variëren van bijna 150.000 euro voor een eerste haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe behandelmethode, tot ruim 1,6 miljoen euro voor een grootschalige internationale studie naar darmkanker. De onderzoeksprojecten zijn geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie, en gaan binnen zes maanden van start.

KWF-directeur Michel Rudolphie wijst erop dat deze onderzoeken mogelijk zijn gemaakt door de donateurs van KWF: “Sinds de oprichting van KWF in 1949 is de 5-jaarsoverleving gestegen van 25% toen naar 62% anno nu. Een goede stijging, maar het geeft aan dat er in het belang van de patiënt nog een flinke wereld te winnen valt. Wetenschappelijk onderzoek is daarbij cruciaal. Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en door de donaties van publiek en bedrijfsleven kunnen er nu weer 52 toponderzoeken starten. Daar ben ik trots op. Zo brengen we samen de dag dichterbij dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.”

Van laboratorium naar patiënt

De gehonoreerde projecten bestrijken de gehele breedte van de kankerbestrijding: verbeterde diagnostiek, verfijning van operatie- en bestralingstechnieken, nieuwe toepassingen van immunotherapie en betere nazorg komen aan bod. Fundamenteel onderzoek (20 gehonoreerde projecten, bijna 10 miljoen euro) is essentieel voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in het ontstaan van kanker. De andere 32 toegekende onderzoeksprojecten zijn gericht op het doorvertalen van fundamentele inzichten naar toepassingen die gericht zijn op de patiënt. Dit type projecten brengt uitkomsten dus naar de dagelijkse (behandel)praktijk.



In veel projecten staat de vraag centraal of het mogelijk is om vooraf te voorspellen of de patiënt baat zal hebben bij een bepaalde behandeling. Dit is belangrijk om de patiënt een behandeling op maat te kunnen bieden en om overbehandeling te voorkomen. Een mooi voorbeeld daarvan is het onderzoek van professor Carl Figdor. Aan het Radboudumc onderzoekt hij of het mogelijk is om de effectiviteit van immunotherapie (waarbij het afweersysteem kankercellen kan opsporen en bestrijden) bij iedere patiënt al vooraf te bepalen.

Alpe d’HuZes & Pink Ribbon

Een borstkankerproject zal worden gefinancierd uit het nieuwe gezamenlijke Pink Ribbon/KWF-fonds. Het betreft de eerste gezamenlijke financieringsronde sinds Pink Ribbon en KWF eind 2016 hun krachten bundelden. Al langer bestaat de samenwerking met de Alpe d’HuZes. Uit de opbrengsten van dit evenement zijn in deze nu bekendgemaakte financieringsronde 15 projecten gefinancierd, waaronder 6 Bas Mulder Awards (Young Investigator Grants) en 8 Unieke Hoogrisicoprojecten voor baanbrekende onderzoeksideeën.

Zo gaat dr. Raphaële van Litsenburg (VUmc) onderzoeken of het mogelijk is om slapeloosheid bij overlevers van kinderkanker te behandelen. Dit probleem treedt bij ongeveer een kwart van de patiënten op als langetermijn effect. Later in 2017 volgen nog twee KWF financieringsrondes.