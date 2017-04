Ruim 2 op de 5 jongeren ervaart psychische klachten

80% van deze jongeren ervaart hun klachten – zoals slecht slapen, piekeren en angstklachten - al langer dan 2 maanden, en 37% van hen is niet open naar andere mensen over deze klachten. MIND en NPO 3FM lieten het onderzoek doen in het kader van hun allereerste #openup-week, bedoeld om openheid bij jongeren te stimuleren over psychische problemen.

#openup-week 1 tm 4 mei

De #openup-week, die plaatsvindt van maandag 1 tot donderdag 4 mei, is een initiatief van MIND en 3FM Tussenuur, het jongerenplatform van omroep Human voor NPO 3FM. De jongerenzender vindt het belangrijk dat jongeren met psychische problemen hierover praten.

Psycholoog Lidewy Hendriks van MIND: “Niet alleen omdat jongeren dan steun krijgen, maar wanneer psychische problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd, is de kans groter dat een negatieve spiraal wordt voorkomen. Zodoende kan een lang traject in de ggz wellicht worden vermeden. We zijn erg blij dat 3FM en Human dit net zo belangrijk vinden als wij.”

On air en online openuppen

Tijdens de #openup-week vertellen diverse jongeren hun verhaal. Op beeld praten Carolien en Tijmen samen over hun depressie, 3FM-DJ Herman Hofman maakt een wandeling met Nick, die een angststoornis heeft en Laura praat samen met een vriend over haar borderline persoonlijkheidsstoornis en eetstoornis. Bij Wijnand (tussen 14:00 en 16:00 uur op NPO 3FM) vertellen deze openuppers over de muziek die hen kracht geeft.

Op 3fm.nl vertelt MIND/Korrelatie-psycholoog Jean-Pierre van de Ven waarom het goed is om te openuppen, worden tips gegeven hoe je het beste naar buiten kunt treden en komen nog meer openuppers aan het woord, zoals Karo, die kampt met een complexe posttraumatische-stressstoornis.

“Mensen denken vast dat ik een aansteller ben”

Uit het onderzoek dat Newcom deed in opdracht van MIND en 3FM Tussenuur blijkt dat 37% van de jongeren die langer dan twee maanden psychische klachten ervaren hier niet open over is. Ze kozen redenen als [4]: “Mensen denken vast dat ik een aansteller ben”, “Ik ben bang dat mensen me anders gaan benaderen” en “Ik kan bij niemand terecht”.

Lidewy Hendriks: “Hoewel sommige jongeren er tegenaan zullen lopen dat mensen hen niet begrijpen, stimuleren wij het aangaan van gesprekken met bijvoorbeeld vrienden, familie of de huisarts. Op deze manier loop je er niet alleen mee rond en kun je worden geholpen. Daarnaast kun je altijd bellen, chatten, appen of mailen met Korrelatie, waar je op begrip en hulp kunt rekenen.”

Jongeren (zowel met als zonder psychische klachten) praten overigens het liefst met hun ouders over psychische problemen (65%), gevolgd door vrienden of vriendinnen (51%). 91% van de respondenten geeft aan dat vrienden of vriendinnen bij hen terecht kunnen als ze psychische klachten ervaren.

Meer informatie

Meer weten over de #openup-week? Ga naar www.mindyoung.nl en www.3fm.nl en luister van 1 tot 4 mei tussen 14:00 en 16:00 uur naar Wijnand op NPO 3FM.