AZN: Wel voldoende bemande ambulances beschikbaar op Koningsdag

'Uit navraag bij de grote steden blijkt dat de paraatheid van de ambulances op Koningsdag op orde is en dat van onverantwoorde situaties geen sprake is', aldus AZN.

Roosters

In de zorgsector is sprake van een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook de ambulancesector heeft daar last van en moet extra moeite doen om de roosters rond te krijgen. De paraatheid is ondanks de personeelskrapte op peil en het beeld dat FNV schetst is niet juist.

Ambulancezorg Nederland

AZN is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg en behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector.