Leverkaas van Deen teruggeroepen om verkeerd etiket

Verkeerde etiket

Op de verpakking DEEN leverkaas is per abuis het verkeerde etiket met de informatie over DEEN leverworst in plaats van leverkaas aangebracht. Hierdoor ontbreekt de vermelding van de allergenen: melk en soja.

Klanten met een melk en/of soja allergie die bovenstaand product hebben gekocht wordt geadviseerd dit product niet te consumeren en deze terug te brengen naar de winkel.