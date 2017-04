Martijn Fischer nieuwe ambassadeur voor Stichting Hartekind

Acteur/zanger

De acteur en zanger is bekend van onder andere de musical ‘Hij gelooft in mij’ waar hij de rol van André Hazes vertolkte en de nieuwe Nederlandse speelfilm ‘Gek van Oranje’ waarin hij de rol speelt van Michael die te maken krijgt met een hartprobleem. En daar zit gelijk een mooie link met Stichting Hartekind. Martijn Fischer over zijn nieuwe rol als ambassadeur:

Hartoperatie

'Het ligt voor mij voor de hand om ambassadeur te worden van Stichting Hartekind omdat mijn zoon en de zoon van mijn beste vriend beiden aan hun hart zijn geopereerd toen ze klein waren. Ze zijn er godzijdank goed doorheen gekomen hoewel het altijd een spannende kwestie blijft. De machteloosheid die je voelt als dat aan de hand blijkt te zijn en de dankbaarheid die je voelt als er mensen zijn die zich inzetten om deze kinderen zo goed mogelijk te helpen, is voor mij de reden om mij aan Hartekind te verbinden als ambassadeur', stelt Fischer.

'Ik ga proberen om op een zo leuk mogelijke manier Stichting Hartekind onder de aandacht te brengen. Het belang van onderzoek naar specifiek kinderharten is gewoon heel groot om zoveel mogelijk van die koters zo goed mogelijk te helpen. Mijn zoon is intussen een stevige kerel geworden die het goed doet op school veel vriendjes en vriendinnetjes heeft en volop voetbalt en ook iets te vaak achter de gameconsole zit.....Het is geweldig om hem te zien opgroeien en dat verdienen alle hartekinderen', aldus Fischer

Vergroten bekendheid

Als ambassadeur hoopt Fischer Stichting Hartekind te helpen met het vergroten van de bekendheid van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en het werven van fondsen. Daarmee financiert Stichting Hartekind wetenschappelijk onderzoek naar het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van hartekinderen.

Hartekind Challenge Wijk aan Zee

Zijn eerste bijdrage en optreden als ambassadeur is tijdens de Hartekind Challenge op zaterdag 24 juni 2017 op het strand in Wijk aan Zee. Tijdens de Hartekind Challenge zullen onder andere hartekinderen zelf in actie komen om sponsorgeld op te halen voor onderzoek.

Dagelijks worden er in Nederland 4 kinderen geboren met een hartafwijking. Dagelijks krijgen er 3 kinderen een openhartoperatie om te kunnen overleven en helaas overlijdt er in Nederland nog elke 2 dagen een kind aan de gevolgen van een hartafwijking. Stichting Hartekind wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van deze hartekinderen verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto: 'Kind zijn, hart nodig!'