Catharina Ziekenhuis biedt hulp na aanranding of verkrachting

Vanaf maandag 3 april is het Centrum Seksueel Geweld (CSG) actief in de regio Brabant-Oost. Het centrum biedt forensische, medische en psychologische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Telefonisch is het CSG 24/7 te bereiken via het telefoonnummer 0800-0188.