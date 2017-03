Verspilling stuk lager bij lang houdbare producten zonder tht-datum

Als naast het weglaten van de datum de term ‘lang houdbaar’ op het etiket wordt gebruikt, dan verdwijnt 31 procent minder snel in de vuilnisbak. Dat blijkt maandag uit kwantitatief onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research dat is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

'Voedselveiligheid'

Staatssecretaris Van Dam pleit al langer voor het weglaten van houdbaarheidsdata op zeer lang houdbare producten om voedselverspilling tegen te gaan. Europese regelgeving verplicht producenten om data op het etiket te vermelden om de voedselveiligheid te waarborgen.

Uitbreiding lijst

Alleen op producten die op een speciale lijst staan, hoeft geen houdbaarheidsdatum te worden vermeld. Van Dam pleit voor een forse uitbreiding van deze lijst met bijvoorbeeld macaroni, spaghetti, couscous, griesmeel en rijst. Dat kan zonder dat de voedselveiligheid in het geding komt.

De Europese Commissie stelt zich terughoudend op om producten aan de lijst toe te voegen. Met het onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research wil de staatssecretaris bij de Commissie aantonen dat er minder wordt verspild als de THT-datum op lang houdbare producten wordt weggelaten of vervangen door een nieuwe aanduiding.

47 kilo voedsel per persoon verspild

Consumenten gooien gemiddeld zo’n 47 kilo voedsel per persoon per jaar weg. Voedselverspilling blijkt hardnekkig en moeilijk aan te pakken, aldus de onderzoekers. Ook houdbare producten koffie en thee, vis in blik, stroop en sappen uit pak worden onnodig weggegooid, omdat consumenten bang zijn ziek te worden als ze ‘ouder’ voedsel eten of omdat ze denken dat de kwaliteit van het product niet meer goed genoeg is.

Green Deal ‘Over de datum’

Het onderzoek is een eerste actie vanuit de Green Deal ‘Over de datum’, die tijdens de Nationale Voedseltop eind januari is ondertekend. Het bedrijfsleven; Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en kennisinstelling Wageningen Universiteit willen samen met de overheid voedselverspilling in relatie tot houdbaarheidsdata aanpakken. Daarbij richt de Green deal zich op goede voorlichting en een beter begrip en gebruik van houdbaarheidsdata.