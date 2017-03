UMCG opent loungeplek voor jongeren met kanker

Even chillen, gamen of praten met een leeftijdsgenoot die hetzelfde meemaakt als jij. Dat kan vanaf nu in ‘Daniëlle’s Place’, de loungeplek voor jongeren met kanker in het UMCG. De loungeplek, een aluminium Amerikaanse caravan, is mogelijk gemaakt door Stichting Daniëlle. De moeder van Daniëlle opende de loungeplek vandaag en ontving ook een koninklijke onderscheiding.

De loungeplek is bedoeld voor AYA’s, wat staat voor adolescenten en jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad. Zij kunnen tussen de behandelingen of polikliniekbezoeken door relaxen in de caravan. Rondom de loungeplek zullen ook informatiebijeenkomsten voor AYA’s gaan plaatsvinden. De loungeplek maakt deel uit van het UMC Groningen Comprehensive Cancer Center.

AYA-zorg

In Nederland krijgen jaarlijks rond de 2700 jongeren en jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. Ongeveer twee derde overleeft de ziekte. Tot voor kort viel deze groep kankerpatiënten een beetje tussen de wal en het schip: te oud voor de kinderoncologie en met hun leeftijdsspecifieke vragen konden zij ook niet goed terecht bij de volwassen oncologie. Denk aan vragen over opleiding, werk, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Het UMCG is aangesloten bij het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform en biedt AYA-zorg: leeftijdsspecifieke zorg en voorzieningen voor jongeren met kanker, in aanvulling op de medische behandeling.

Koninklijk​e onderscheiding

De moeder van Daniëlle, Gea van der Zwaag, werd tijdens de opening onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen. Zij kreeg het lintje opgespeld voor de vele hartenwensen die zij met Stichting Daniëlle vervulde van jonge mensen met kanker.