Schippers start campagne over risico’s cosmetische ingrepen

Bij de campagne wordt vooral gebruik gemaakt van online media met een filmpje en de slogan: ‘Kijk uit: Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts’.

Slogan

De slogan met bijbehorend het beeldmerk staat in de nieuwe reclamecode van de Nederlandse Stichting voor de Esthetische Geneeskunde (NSEG) en wordt gebruikt door cosmetisch artsen in reclame-uitingen. De slogan en het beeldmerk zijn tot stand gekomen in opdracht van VWS.

Bescherming

De campagne past binnen het beleid om mensen goed te informeren over mogelijke risico’s van cosmetische ingrepen. Daarnaast wordt ingezet op bescherming tegen deze risico’s. Inzet is daarbij het verhogen van de kwaliteit van behandelingen en eisen stellen aan de opleiding. Ook krijgen mensen tips waar ze op kunnen letten.