Gestart met bouwwerkzaamheden Gezondheidshuis Utrecht Oost

Contracten in 2016 ondertekend

In het voorjaar van 2016 tekenden dialysecentrum Dianet en eerstelijns zorgpartners de huurcontracten voor het Gezondheidshuis. De afgelopen periode is de grond bouwrijp gemaakt. Nu starten de echte bouwwerkzaamheden.

Gereed in 2018

De officiële start van de bouw van het Gezondheidshuis vond plaats op het voorterrein van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In het Gezondheidshuis komen eerstelijns zorgaanbieders zoals huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Ook het dialysecentrum Dianet gaat zich vestigen in het Gezondheidshuis. Het Gezondheidshuis is in 2018 klaar voor patiënten.

Beter samenwerken voor patiënten

Het Gezondheidshuis biedt plaats aan dialysecentrum Dianet, huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Met deze huisvesting dichtbij komt een actieve band tussen het Diakonessenhuis en Dianet en de eerstelijn tot stand, die zorgaanbieders staan straks letterlijk voor de deur van het ziekenhuis. Alle deskundigen zitten dichtbij en de lijnen tussen de zorgverleners zijn kort.

Het Diakonessenhuis neemt graag initiatief om samen te werken met anderen. John Taks: 'Door samen te werken kunnen we de kwaliteit en de organisatie van de zorg voor de patiënt verbeteren. Het is dé manier om onze patiënten zorg te geven op de juiste plek, op het juiste moment, van de juiste professionals en volgens de allerlaatste inzichten.'

Dianet

Alle partijen verheugen zich op de nieuwe huisvesting. Wendela Hingst, voorzitter Raad van Bestuur Dianet: 'Dianet verheugt zich erg op haar nieuwe vestiging dichtbij onze gewaardeerde zorgpartner het Diakonessenhuis. Onze patiënten kijken uit naar het moderne centrum waarin zij straks kunnen kiezen in welke omgeving zij dialyseren: rustig of juist met veel sociaal contact, uitzicht op het groen of een ruimte met veel privacy'.

Patiënten gezonder maken en houden

Ook Pauline de Graaf, huisarts en vertegenwoordigster van de toekomstige huurders in het Gezondheidshuis, is enthousiast: 'De zorgverleners van het nieuwe Gezondheidshuis kijken er naar uit om met elkaar, in een innovatieve omgeving, in de wijk Utrecht Oost, de patiënten gezonder te maken én te houden'.