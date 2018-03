Online supermarkt Picnic ook van start in Duitsland

Net als in Nederland zal Picnic daarna stad voor stad verder uitbreiden.



De eerste Duitse steden waar Picnic wordt uitgerold zijn Kaarst, Neuss, Meerbusch en het Düsseldorfse stadsdeel Oberkassel. Daarna zal de verdere uitbreiding plaatsvinden, om te beginnen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook in Duitsland worden de door Picnic ontwikkelde compacte elektrische wagentjes gebruikt om de boodschappen op een duurzame manier te bezorgen.



Duitsers zijn enthousiast

Duitsland is voor Picnic een interessante markt. Niet alleen is deze zes keer zo groot als de markt in Nederland en wonen er alleen al in de deelstaat Noordrijn-Westfalen 18 miljoen mensen, de resultaten van de pilot laten zien dat Duitsers minstens zo enthousiast zijn als Nederlanders over het gratis laten bezorgen van de boodschappen tegen de laagste prijs.



De uitbreiding naar Duitsland is de eerste stap naar internationalisering van het Picnic-concept. Eerder meldden zich al veel internationale partijen met interesse voor samenwerking. “Duitsland is voor ons een geweldige kans en we kijken ernaar uit om ook Duitse huishoudens blij te maken met onze service”, aldus mede-oprichter van Picnic Michiel Muller. “De resultaten uit de pilot zijn veelbelovend en we hebben een volledig Duitse infrastructuur opgezet die de vraag aankan.”



Pilot

Picnic is anderhalf jaar geleden begonnen met de eerste voorbereidingen voor de Duitse pilot. Onder meer het assortiment werd bepaald, de app moest worden aangepast, nieuwe route-algoritmes geschreven en een Duits team gebouwd, inclusief runners en shoppers. Ook opende het bedrijf een eigen distributiecentrum en hub in Viersen en Neuss. Van daaruit kunnen nieuwe steden in Noordrijn-Westfalen worden aangesloten.



Het Duitse team wordt geleid door Frederic Knaudt vanuit het hoofdkantoor van Picnic Duitsland in Düsseldorf. Knaudt startte o.a. zes jaar geleden de online leverancier van verse maaltijden Kochzauber en verkocht deze drie jaar later aan Lidl. Daarvoor werkte hij bij verschillende start-ups.



Over Picnic

Voor de lancering in Nederland eind 2015 heeft Picnic drie jaar lang in stilte met een team van 30 specialisten gewerkt aan het thuisbezorgen van boodschappen zonder onnodige tussenschakels. De klant kiest welke rit het beste uitkomt en weet via de Picnic boodschappenradar tot op de minuut precies hoe laat de bezorging zal plaatsvinden. De kosten van deze nieuwe manier van distributie zijn zo laag, dat de bezorging gratis is en de boodschappen daarnaast de laagste prijs hebben.



Picnic is een initiatief van Nederlandse ondernemers: internetondernemers Joris Beckers en Frederik Nieuwenhuys waren de eigenaren van Fredhopper, de ontwikkelaar van personalisatiesoftware voor webwinkels. Serie-ondernemer Michiel Muller stond eerder aan de wieg van de onbemande tankstations Tango en ANWB-concurrent Route Mobiel en ondernemer Bouke van der Wal is eigenaar van supermarktketen Boni. Daarna is ook retailondernemer Gerard Scheij aan boord gekomen.