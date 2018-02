Medewerkers ABN Amro meer loon in nieuwe cao

FNV-leden bij ABN Amro hebben massaal ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat de vakbonden afspraken met hun werkgever voor een nieuwe cao. Hierdoor ontvangen de 18.000 medewerkers in 2 jaar tijd 4% meer loon en een eenmalige bruto uitkering van € 1.000,- in februari.

Een eerder eindbod van de ABN Amro wezen de FNV-leden naar de prullenbak. Onder druk van mogelijke acties van de vakbondsleden bij de bank, verhoogde de werkgever het oorspronkelijke loonbod met 1% naar 4%.

Polhout, bestuurder FNV Finance, is trots op het eindresultaat: ‘Voor de financiële sector is deze loonsverhoging het doorbreken van een lange tijd van zeer geringe of zelfs geen loonstijging. De volhardende leden bij ABN Amro hebben dus niet alleen een grote dienst bewezen voor hun directe collega’s, maar ook voor hun collega’s in de sector. Met deze cao wijzen zij de weg voor andere cao’s in de sector.’

Naast de loonontwikkeling van 4% en een eenmalige uitkering van € 1.000,- , stijgt het jaarlijkse ontwikkelingsbudget van € 750,- naar € 1.000 euro per jaar, blijft in 2018 Goede Vrijdag als vrije dag bestaan en komt er een extra vrije dag voor persoonlijke ontwikkeling. Ook spraken de bonden met de bank twee weken doorbetaald vaderschapsverlof af.