Deze zomer ruim 22 miljoen reizigers op luchthavens

Bijna 22,2 miljoen passagiers vlogen in het derde kwartaal van 2017 via Schiphol en de vier regionale luchthavens. Dat zijn er 6,8 procent meer dan een jaar eerder. In de zomermaanden juli en augustus werden op Schiphol, Eindhoven en Rotterdam The Hague weer recordaantallen passagiers verwerkt. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Luchtvaart.

Bijna 19,8 miljoen passagiers reisden in het derde kwartaal via Schiphol, een stijging van 6,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal aankomende en vertrekkende passagiers op Schiphol stijgt sinds het derde kwartaal van 2010. Dit jaar waren er voor het eerst twee maanden, juli en augustus, waarin meer dan 6,7 miljoen passagiers per maand via Amsterdam vlogen. De drukste dag lag midden in deze periode, op 28 juli. Op deze vrijdag vlogen in totaal 235 duizend passagiers van en naar Schiphol.

Drukste zomer ooit voor Eindhoven en Rotterdam

Ook op de regionale luchthavens was het druk in het derde kwartaal. De twee grootste regionale luchthavens, Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport, beleefden dit jaar hun drukste zomer ooit. Eindhoven kreeg bijna 1,7 miljoen passagiers over de vloer, 10,8 procent meer dan in het derde kwartaal van 2016. Via Rotterdam The Hague vlogen 577 duizend passagiers, 17,1 procent meer dan een jaar eerder. Op beide luchthavens stonden Malaga en Faro in de top 3 van populairste bestemmingen. Vanaf Eindhoven werd daarnaast door veel reizigers op Budapest gevlogen; vanaf Rotterdam was Barcelona populair.

Sterkste passagiersgroei op Maastricht en Groningen

Op Maastricht Aachen en Groningen Eelde was de passagiersgroei het sterkst. De luchthavens hadden respectievelijk 36,7 en 32,4 procent meer reizigers in het derde kwartaal van 2017. De groei op Maastricht is voor een groot deel te danken aan de nieuwe bestemmingen Faro, Kreta (Heraklion) en Palma de Mallorca. Vanaf Groningen vlogen vooral meer passagiers van en naar Kreta, Gran Canaria en Kopenhagen. Maastricht en Groningen zijn echter relatief kleine luchthavens. Slechts 0,6 procent van alle passagiers op Nederlandse luchthavens vliegt via Maastricht of Groningen.

