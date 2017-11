Europees Medicijnagentschap EMA verhuist naar Amsterdam. Honderden banen in het verschiet voor de Randstad

Minister Bruno Bruins (VWS): ‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in Europa. De keuze voor Amsterdam betekent dat de EMA haar belangrijke werk ook na de Brexit ongestoord kan voortzetten. Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt. Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beiden zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud. Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aam dit mooie resultaat. Het echte werk begint nu pas. The Netherlands and Amsterdam are fully committed to ensure a smooth transition for EMA. We are up for this task and we will make sure the continuity of the important work of EMA is guaranteed.'

Brexit

Minister Halbe Zijlstra (BZ): ‘Negentien landen waren kandidaat om het agentschap te huisvesten. Het heeft de nodige tijd gekost en het besluitvormingsproces was zeer intensief, maar de EU27 laat hiermee zien dat zij ook na de Brexit goede beslissingen kan nemen. Ik feliciteer ook het Ests EU voorzitterschap met dit resultaat en dank de EU lidstaten die voor Amsterdam gestemd hebben voor hun vertrouwen’.

Lobbyist Wouter Bos

Ambassadeur Wouter Bos: ‘Amsterdam scoort geweldig waar het gaat om het nieuwe gebouw, de bereikbaarheid en alles wat stad te bieden heeft voor de medewerkers van EMA. De keuze voor Amsterdam is daarmee ook goed voor de 500 miljoen Europeanen die baat hebben bij het werk van de EMA.’

De komst van de Europees Medicijnagentschap gaat honderden banen opleveren.