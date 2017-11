Achtduizend woningen door transformaties van gebouwen

Dat is ruim 9 procent van alle woningen die in 2016 aan de woningvoorraad werden toegevoegd. In Eindhoven werden de meeste transformaties uitgevoerd, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Eindhoven koploper

De vijf gemeenten met de meeste transformaties waren in 2016 verantwoordelijk voor 2,4 duizend woningen die door transformatie aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. In Eindhoven was dat aantal, net als in 2015, het hoogst. Daar werden bijna 800 woningen gecreëerd in bestaande gebouwen, voornamelijk kantoorpanden. Hiermee vormen woningen uit transformaties ruim 40 procent van alle aan de woningvoorraad toegevoegde woningen van Eindhoven. Amsterdam volgde met bijna 600 woningen door transformaties. Dat is 8 procent van de totale woningvoorraadtoename in Amsterdam.

Helft nieuwe woningen uit transformaties in kantoren

Vooral voormalig kantoorgebouwen worden in Nederland tot woningen omgebouwd. In totaal ging het om bijna 4 duizend woningen, ongeveer de helft van alle woningtransformaties in 2016.

Zo’n 16 procent, bijna 1 300 woningen, werden gebouwd in voormalig maatschappelijk vastgoed. Het gaat dan om gebouwen die eerder bijvoorbeeld een bijeenkomst-, gezondheids-, onderwijs-, of sportfunctie hadden. Bijna 11 procent van de woningen ontstond in voormalig winkels.

34 duizend nieuwe woningen door transformaties

In de jaren 2012-2016 zijn bijna 34 duizend woningen ontstaan door transformaties van bestaande gebouwen. Het aantal transformaties is in 2016 nagenoeg gelijk aan 2015 en 2013. In 2012 lag het aantal woningtransformaties lager. Vanaf deze periode werd het hergebruiken van leegstaande bestaande panden interessanter, doordat het Rijk toen de meeste obstakels voor transformatie in wet- en regelgeving wegnam. In 2012 was minder dan 4 procent van de toename in woningvoorraad afkomstig uit transformaties, in 2015 en 2016 was dat tussen de 9 en 10 procent.

Onderzoek op basis van meerdere registers

Het CBS deed het onderzoek naar de transformatie van bestaande panden tot woningen op basis van meerdere registers en administratieve systemen. Zo is er geput uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Personen (BRP) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ).