Groei Nederlandse economie blijft toenemen

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar ten opzichte van het eerste kwartaal weer met 1,5 procent gegroeid. 'Hiermee bewijst de Nederlandse economie andermaal haar internationale concurrentiekracht', stelt het CBS woensdag.

CPB: 2,5 procent groei in 2018

'Een dergelijk goed kwartaalresultaat is volgens het CBS deze eeuw pas twee keer eerder voorgekomen. Het is bovendien alweer de dertiende periode van drie maanden op rij waarin sprake is van economische groei', aldus het CBS. Zowel de export, investeringen als consumptie zijn verder gestegen. Ook de vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn goed. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt een economische groei van 2,5 procent in 2018.

Kamp

Minister Kamp, Economische Zaken: 'De Nederlandse economie groeit steeds sneller en komt naar verwachting dit jaar voor het eerst sinds tien jaar boven de 3 procent uit. In het tweede kwartaal was de groei in Nederland meer dan het dubbele van die in Europa en in de Verenigde Staten'.

'Dit is het resultaat van succesvol ondernemerschap en van hard werken door werknemers in het bedrijfsleven en in de collectieve sector. Het succesvolle kabinetsbeleid heeft dat ondersteund. Het aantal banen groeit sterk en de overheid houdt de komende jaren steeds meer geld over. Het is nu aan een nieuw kabinet om verstandig met de financiële ruimte om te gaan', aldus Kamp

Toenemend aantal banen, dalende werkloosheid

Dat de Nederlandse economie sterk doorgroeit, is goed nieuws. Deze groei leidt er ook toe dat er in hoog tempo banen bijkomen in Nederland. In het tweede kwartaal was sprake van de hoogste banengroei sinds 2008. Dat heeft ook een snelle daling in de werkloosheid tot gevolg: in 2015 waren er nog gemiddeld 614 duizend Nederlanders werkloos, dit jaar zijn dat er naar verwachting minder dan 450 duizend. Volgend jaar mogen we volgens het CPB een verdere daling van de werkloosheid verwachten.

Gezonde overheidsfinanciën

De ramingen van het CPB bevestigen dat de overheidsfinanciën er gunstig voorstaan. In de komende jaren bestaat er veel ruimte op de begroting. Burgers, bedrijven en overheden hebben grote inspanningen geleverd om dat resultaat te bereiken. Een volgend kabinet heeft dan ook de uitdaging om verstandig met het grote overschot om te gaan. Het voortzetten van de energietransitie en een ambitieus innovatiebeleid helpen om de duurzame groei van de Nederlandse economie verder te verstevigen.