Vertrouwen consument daalt

Consumenten zijn in mei minder positief, meldt het CBS. Hun vertrouwen daalt 3 punten en komt uit op 23. Dit is de eerste daling in bijna een jaar. Zowel het oordeel van consumenten over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde.

Met 23 ligt het consumentenvertrouwen in mei echter ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Oordeel over economisch klimaat en koopbereidheid verslechtert

Consumenten oordelen in mei minder positief over de economie dan in april. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 45, tegen 50 in april. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden als over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verslechterde.

De koopbereidheid neemt ook af. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op 8, tegen 10 in april. Consumenten zijn minder positief over hun eigen financiële situatie en vinden de tijd minder gunstig voor het doen van grote aankopen.