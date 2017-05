VEH: Woningmarktvertrouwen neemt weer licht toe

Het vertrouwen in de woningmarkt steeg in april weer licht naar een waarde van 111 punten. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen fors van 121 naar 110 punten. Door de licht gedaalde hypotheekrente en de stijging van de huizenprijzen neemt het consumentenvertrouwen in de woningmarkt iets toe. Het vertrouwen wordt afgeremd door een verschaling van het aanbod van te koop staande woningen en een dalende betaalbaarheid door oplopende prijzen.

Lagere rente, hogere prijzen

Uit het maandelijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders het een gunstige tijd vindt om een huis te kopen, vooral omdat de hypotheekrente zo laag is. Daarbij verwachten steeds minder mensen dat de hypotheekrente in de komende 12 maanden gaat stijgen (van 62% in februari naar 52% in april). Ruim driekwart van de Nederlanders verwacht dat de huizenprijzen de komende 12 maanden zullen blijven stijgen.

Minder keuze, slechter betaalbaar

Het consumentenvertrouwen staat onder druk door het steeds krapper wordende woningaanbod en de slechtere betaalbaarheid van woningen die daar mede het gevolg van is. Bijna de helft van de Nederlanders (47%) geeft aan dat het daardoor lastiger wordt om een woning te kopen.

Prijs starterswoning weer even hoog als voor de crisis, maar duurdere woningen niet

Het prijsniveau van starterswoningen is gestegen tot het niveau van voor de economische crisis. Gemiddeld kost een starterswoning 193.000 euro en dat is nagenoeg gelijk aan de prijs die starters vlak voor de economische crisis (2006-2008) voor hun eerste woning betaalden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Kadaster in opdracht van Vereniging Eigen Huis. Opvallend daarbij is dat de iets grotere categorie doorstroomwoningen met een gemiddelde prijs van 272.000 euro toch nog 25.000 euro onder de gemiddelde prijs van vlak voor de crisis liggen (297.000 euro).

Nu een huis kopen?Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (46%) is van mening dat het nu een gunstig moment is om een huis te kopen, terwijl een kleine minderheid (14%) vindt dat het juist een ongunstige tijd is. Bijna 40% heeft hierover geen uitgesproken mening.

Het lijkt erop dat het woningmarktvertrouwen in april een positieve wending krijgt. Of die opgaande lijn bestendig is, is afhankelijk van de ontwikkelingen van de hypotheekrente, de huizenprijzen en het aanbod van de woningen.