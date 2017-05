FNV: Havencontroleurs SGS Nederland leggen opnieuw werk neer

Dit betekent dat bepaalde controlewerkzaamheden in de Amsterdamse en Rotterdamse haven niet zullen worden uitgevoerd. Asmae Hajjari, bestuurder FNV Havens: ‘Met de havenbedrijven Peterson’s en Schutter hebben we wel goede cao-afspraken kunnen maken. Daar zijn de acties gestopt. We roepen de derde grote partij - SGS Nederland - op om ook zijn verantwoordelijkheid te nemen en een goede cao af te sluiten met de werknemers.’

Werkgever probeert tweedeling te creëren

De havencontroleurs eisen een cao met goede afspraken over loon en duurzame inzetbaarheid. SGS Nederland (SGS) wil de arbeidsvoorwaarden voortzetten in een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) met de ondernemingsraad of een ondernemings-cao met FNV Havens. Deze AVR of cao wil SGS uitsluitend laten gelden voor de huidige werknemers van SGS Nederland. Dit zou betekenen dat de arbeidsvoorwaarden voor het huidige personeel gelijk blijven, maar dat nieuw personeel andere arbeidsvoorwaarden krijgt.

Hajjari: ‘SGS hoopte dat hierdoor de werknemers hun strijd zouden staken, omdat de verslechteringen niet voor hen gaan gelden. Maar we hebben het aan iedereen voorgelegd en ze hebben unaniem besloten hier niet in te trappen. De controleurs willen niet dat SGS onderscheid maakt tussen huidige en toekomstige werknemers, omdat hierdoor concurrentie op arbeidsvoorwaarden ontstaat tussen groepen werknemers binnen hetzelfde bedrijf. FNV Havens en haar leden willen, kunnen en zullen dit nooit accepteren. ’

Eisen werknemers niet onredelijk

De afspraken die de SGS-controleurs willen maken voor hun bedrijfscao moeten in lijn zijn met de afspraken die gemaakt zijn bij Schutter en Peterson’s . In de afgelopen drie weken heeft FNV Havens bij deze twee bedrijven wél afspraken kunnen maken voor een cao. Hajjari: ‘De eisen van de SGS-werknemers van SGS zijn dus niet onredelijk voor de markt waarin zij hun werkzaamheden uitvoeren. Nu SGS niet bereid is om met FNV Havens cao-afspraken te maken, richten we ons tot de klanten van SGS. Wij gaan de klanten informeren over de ontstane impasse in ons cao-conflict en uitleggen dat Schutter en Peterson’s wel in staat zijn geweest cao-afspraken te maken met ons.’

De eisen van de controleurs zijn onder andere:

Een verlenging van de huidige cao van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018; Een loonsverhoging van 4,5% over de periode 2016 tot en met 2018 (1,5% per jaar); Afspraken over duurzame inzetbaarheid van de havencontroleurs.

Onder de cao voor de havencontrolebedrijven (cao Verocog) vallen controleurs die werken bij de bedrijven: Peterson’s Havenbedrijf, Schutter Havenbedrijf, SGS Nederland en twee kleinere bedrijven Henry Bath en HD Cotterell.