'Mooi weer zorgt voor achterblijven aangiften inkomstenbelasting'

De Belastingdienst zet extra communicatiemiddelen in om mensen te wijzen op de naderende deadline.

Mooi weer

Reden van het achterblijven van de aantallen binnengekomen aangiften zou onder andere het mooie weer kunnen zijn. De Belastingdienst ziet over het algemeen de grootste drukte in de systemen wanneer het regent. Ook zijn mensen zich meer bewust dat ze twee maanden de tijd hebben om aangifte te doen. Sinds twee jaar kan aangifte inkomstenbelasting worden gedaan tussen 1 maart en 1 mei.

Om de drukke periode van de eerste dagen het hoofd te bieden heeft de Belastingdienst de capaciteit van de systemen dit jaar verruimd. Dat heeft tot nu toe succes: alleen op de eerste dag is mensen die aangifte wilden doen in sommige gevallen gevraagd om het op een later tijdstip opnieuw te proberen.

Inzet communicatie

Om mensen die hun aangifte inkomstenbelasting 2016 nog moeten doen te attenderen op de naderende deadline, zet de Belastingdienst komende weken extra communicatiemiddelen in. Er zal onder meer gebruik worden gemaakt van online advertenties en radiospotjes waarin het accent ligt op de uiterste aangiftedatum van 30 april.

De Belastingdienst adviseert mensen die hun aangifte inkomstenbelasting 2016 nog moeten indienen niet tot het laatste moment te wachten. De drukte op de systemen neemt vaak toe vlak voor het einde van de aangifte periode. Wie zeker wil zijn dat hij zijn aangifte op tijd kan doen, kan daarom beter niet in het laatste weekend van april aangifte doen.