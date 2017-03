Wakkerpolis legt claim van 3,2 miljard neer bij NN

De strijd tussen Wakkerpolis en Nationale-Nederlanden (NN) gaat een nieuwe fase in. Na de gewonnen proefprocedure over ‘Eerste kosten’ maart vorig jaar, start belangenorganisatie Wakkerpolis nu de collectieve procedure tegen NN voor minstens 500.000 van haar klanten. De hoogte van de claim liegt er niet om: 3,2 miljard euro.

De verzending van de dagvaarding door Wakkerpolis is gelijk getimed met de Consumentenbond, die NN ook dagvaardt en voor dezelfde zaak strijdt. “Dit sleept nu al jaren. Deze gelijktijdig opgevoerde druk zou NN toch moeten laten beseffen dat het tijd wordt voor een adequate regeling met haar klanten”, aldus Bert Jan Tiesinga van Wakkerpolis. “Het gaat gemiddeld om zo’n EUR 5.500 polis aan onterecht inhouden kosten”.

Richtinggevende uitspraak

Op verzoek van een klant van Wakkerpolis deed de Geschillencommissie Kifid vorig jaar een richtinggevende uitspraak, waar de commissie heeft vastgesteld dat NN de zogenaamde ‘Eerste kosten’ ongegrond aan haar klanten berekend heeft. Die moet ze terugbetalen. ‘We zouden dat graag in goed overleg schikken, maar dat wil NN niet. Dan moet het maar op deze manier, een alternatief is er niet,’ aldus mr. Adriaan de Gier, advocaat van Stichting Wakkerpolis NNclaim.

NN wordt al jaren op de huid gezeten door Wakkerpolis, de initiatiefnemer van dit dossier. De proefprocedure startte al zes jaar geleden. ‘Maar de winst is het waard’, aldus Tiesinga.

Gedegen onderzoek: ‘Smoking gun’

Wakkerpolis baseert haar claim mede op een grondige analyse van meer dan 2.200 individuele polissen, waaruit de onttrekking van de Eerste kosten blijkt.

‘Die specificaties zijn door NN zelf aangeleverd en vormen voor ons de ‘smoking gun’. NN heeft die kosten bij iedereen in rekening gebracht, zonder dat iemand dat door had. Zo werkt het niet in Nederland’, aldus Tiesinga, die ervan overtuigd is dat Wakkerpolis ook in de collectieve procedure in het gelijk zal worden gesteld.