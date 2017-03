'Europese banken boeken miljarden winst in belastingparadijzen'

Veel Europese banken boeken hoge winsten in belastingparadijzen, in totaal 25 miljard euro. Dit is vaak in tegenstelling met de werkelijke economische activiteiten van banken daar. Bij de Rabobank en ING is dat niet het geval. Dit blijkt uit het nieuwe Oxfam rapport dat vandaag verschijnt.

20 grote Europese banken waaronder HSBC, Barclays, Deutsche Bank en Santander zijn onderzocht.

Het nieuwe Oxfam-rapport 'Opening the vaults: the use of tax havens by Europe's biggest banks ' maakt gebruik van de resultaten die de nieuwe EU-maatregelen om de transparantie van banken te verhogen, opleveren. Zo boekte de Italiaanse bank Intesa SanPaolo in Ierland meer dan Euro3 miljoen winst per werknemer, een extreem hoog bedrag. Wereldwijd is de gemiddelde winst per werknemer van deze bank circa Euro90.000. De Spaanse bank BBVA boekte in Ierland zelfs bijna Euro 7 miljoen winst per werknemer. Het Franse BNP Paribas boekte 134 miljoen euro winst op de Kaaiman-eilanden terwijl de bank daar geen werknemers heeft. Dergelijke cijfers zijn een duidelijke aanwijzing voor agressief belastinggedrag.

'Einde maken aan ongewenste belastingpraktijken'

Francis Weyzig, belastingexpert van Oxfam Novib: "Het is tijd om een einde te maken aan ongewenste belastingpraktijken. De nieuwe bankenrapportages over de omvang van activiteiten, winst en belasting per land helpen daarbij. Maar er moet nog veel veranderen. Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks 90 miljard euro aan overheidsinkomsten door belastingontwijking. Oxfam pleit dan ook voor uitbreiding van deze publicatieverplichting naar alle sectoren."



De Europese Commissie deed vorig jaar een voorstel voor rapportage per EU-land, zonder uitsplitsing van de activiteiten in andere landen. Daardoor ontstaat geen volledig beeld van het belastinggedrag van een multinational. Ook hebben ontwikkelingslanden, die veel last hebben van belastingontwijking, er niets aan als de cijfers beperkt blijven tot EU-landen. Nederland wil wel dat bedrijven verplicht worden om afzonderlijke gegevens te publiceren per land wereldwijd. Oxfam roept andere EU-landen op om zich aan te sluiten bij dit Nederlandse standpunt.