Woningbezitters zien lokale lasten met 0,6 procent stijgen

De stijging van gemiddeld 0,6 procent blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 0,3 procent, de waterschapslasten 1,6 procent en de provinciale lasten blijven gelijk.

Wassenaar het duurst, Tilburg het goedkoopst

Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning betaalt gemiddeld 1.271 euro aan gemeente (723 euro), provincie (222 euro) en waterschap (326 euro). De duurste plek om te wonen is Wassenaar met 1.832 euro; de goedkoopste Tilburg met 1.009 euro.

Lagere lasten voor huurders

Huurders hebben lagere lokale lasten: gemiddeld 837 euro, waarvan 364 euro voor de gemeente, 222 euro voor de provincie en 251 euro voor het waterschap. Huurders betalen gemiddeld 0,1 procent meer dan vorig jaar. De goedkoopste plek om te wonen is voor hen Nijmegen met 551 euro, de duurste plek is Midden-Delfland met 1.199 euro.

Zowel voor eigenaar-bewoners als voor huurders zijn de gemeentelijke woonlasten gemiddeld het grootste onderdeel van de lokale lasten. Huurders betalen de gemeente afvalstoffenheffing en vaak ook rioolheffing. Eigenaar-bewoners betalen daarnaast nog onroerendezaakbelasting (ozb).

Huurders betalen in Nijmegen het minst (gemiddeld 58 euro, afhankelijk van de hoeveelheid afval die zij aanbieden) en in Bergen NH het meest (674 euro). Huiseigenaren betalen het minst in Littenseradiel (487 euro) en, net als in 2016, het meest in Blaricum (1.211 euro).

Lokale lasten calculator

Iedereen kan zijn of haar eigen gemeentelijke lasten berekenen met de lokale lastencalculator van COELO. Die vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.

Ozb

Huiseigenaren betalen ozb, huurders niet. Een huishouden met een eigen woning betaalt gemiddeld 272 euro aan ozb, 5 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen stijgt 1,9 procent. De stijging is met 21 procent het sterkst in Beesel, dat de ozb verhoogt om op termijn een sluitende begroting te krijgen. In Deurne daalt de ozb met 8 procent. De gemeente wil de belastingdruk voor inwoners verminderen.

Macronorm niet overschreden

Elke gemeente mag de ozb-tarieven zo hoog maken als zij wil. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de Rijksoverheid een afspraak gemaakt over de maximale stijging van de landelijke ozb-opbrengst. Dit heet de macronorm. De stijging van de ozb- opbrengst is dit jaar lager dan deze norm. Gemeenten halen 11 miljoen euro minder binnen dan afgesproken.