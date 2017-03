Het aantal investeringen loopt op

In januari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,4 procent groter dan in januari 2016, meldt het CBS. Een maand eerder krompen de investeringen nog met 9,5 procent. Het CBS publiceert elke maand rond de 15e werkdag cijfers over de investeringen.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Januari 2017 heeft twee werkdagen meer dan januari 2016. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in maart gunstiger dan in januari.

Meer geïnvesteerd in vervoermiddelen en machines

De investeringen in personenauto’s waren in januari veel hoger dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat deze in januari 2016 erg laag waren. In januari 2017 is ook meer geïnvesteerd in machines, vrachtauto’s en bestelwagens dan een jaar eerder. De investeringen in woningen groeiden ook, maar minder sterk dan in de voorgaande zes maanden. In infrastructuur werd daarentegen minder geïnvesteerd dan een jaar eerder.

Omstandigheden investeringen in maart gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in maart gunstiger dan in januari volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille verbeterde, het consumentenvertrouwen steeg en de stijging van de aandelenkoersen ten opzichte van een jaar eerder groter was.