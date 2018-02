Politie zoekt honderden IT’ers

Het betreft IT-functies, op vrijwel alle plekken in de politieorganisatie. Voor deze langlopende wervingscampagne is een speciale site geopend: it.kombijdepolitie.nl.

In het politiewerk van nu en later speelt IT een onmisbare rol, zoals de recente infiltratie op het darkweb liet zien. Maar ook ontwikkelingen in realtime intelligence, deep learning en predictive policing dienen zich nadrukkelijk aan. Natuurlijk is IT ook ‘gewoon’ automatisering. Circa 1600 IT-collega’s zorgen er elke dag voor dat alle onderdelen van het politieapparaat met elkaar en met de benodigde data verbonden zijn. Niet voor niets luidt het motto van wervingscampagne: Zonder IT’ers zijn we nergens.

Door heel Nederland

De aangeboden vacatures zijn beschikbaar door heel Nederland, van de Landelijke Eenheid in Driebergen tot Rotterdam en van Amsterdam tot Zwolle. Ze bestrijken het volledige IT-vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan big data developers, programmeurs, testspecialisten en data scientists.

