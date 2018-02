Nederland koploper in Europa met internettoegang

Nederland behoort tot de kopgroep van EU-28-landen met de meeste huishoudens die toegang hebben tot internet. In 2017 had 98 procent van de Nederlandse huishoudens thuis internet, het Europese gemiddelde was 87 procent. Ook met snelle breedbandverbindingen behoort Nederland tot de top. Dat blijkt uit een analyse door het CBS van cijfers van Eurostat.

In 2017 had 98 procent van de Nederlandse huishoudens thuis toegang tot internet. Nederland behoort daarmee tot de best scorende Europese landen. Ook Luxemburg en Denemarken (97 procent), Zweden (95 procent) en Finland (95 procent) behoren in Europa tot de kopgroep van landen met de meeste huishoudens met een internetaansluiting.

Binnen de EU had gemiddeld 87 procent van de huishoudens in 2017 een internetaansluiting, een toename van 4 procentpunten vergeleken met 2015. Toen stond Luxemburg met 97 procent bovenaan, gevolgd door Nederland met 96 procent.

Vooral smartphones zijn erg populair

In 2017 gebruikte 84 procent van de Nederlanders en Zweden een smartphone buiten het huis of werk. Zij liepen daarmee voorop in de EU, waar gemiddeld 63 procent gebruik maakte van een smartphone. In 2015 was het smartphonegebruik een stuk lager in Nederland en Zweden, toen maakte respectievelijk 71 procent en 74 procent van de inwoners gebruik van een smartphone.

Laptops, notebooks en tablets werden door 54 procent van de Nederlanders gebruikt buitenshuis of buiten het werk in 2017. In Zweden was dat 7 procentpunten lager.

