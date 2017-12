Politie waarschuwt honderden vuurwerkhandelaren op Instagram

Ruim 300 mensen die op Instagram illegaal vuurwerk aanbieden, zijn de afgelopen weken ongemerkt gevolgd door de politie. Vandaag maakte de politie zich bij hen bekend en kregen zij de waarschuwing het account offline te halen. De actie is onderdeel van het Project Oorworm, dat zich richt op de bestrijding van online handel in illegaal vuurwerk. Via het project zijn al 60 Instagram-accounts op zwart gezet, omdat er vuurwerk te koop werd aangeboden.

Maar de politie heeft meer accounts in beeld waar illegaal vuurwerk te koop staat. Via het account Grapje100 volgden politiemensen de afgelopen weken ruim 300 van zulke accounts. Het politie-account werd door ruim 100 mensen gevolgd.



Vannacht is het account Grapje100 omgezet in het account Politie_Vuurwerk_Internetteam. Op het account is een presentatie geplaatst, waarin de politie mensen erop wijst dat zij worden gevolgd, dat zij zich schuldig maken aan een strafbaar feit en daarmee moeten stoppen. Personen die het account volgen, zien vanzelf dat het is omgezet. Accounts die door de politie worden gevolgd, hebben een privébericht gekregen. Daarin wordt verwezen naar de presentatie.

De politie wil met de actie duidelijk maken dat internet geen veilige, anonieme omgeving is voor mensen die vuurwerk verhandelen. 'Deze actie is een van de manieren om de online handel in illegaal vuurwerk te verstoren en te frustreren', zegt Marcel Kruize, teamleider van Project Oorworm.



Vanuit het project zijn de afgelopen weken ruim 1200 kopers en verkopers van verboden vuurwerk in beeld gebracht. Honderden mensen van wie de werkelijke identiteit bekend is, hebben politie aan de deur gehad of kunnen op korte termijn een bezoek verwachten.

Vervolging

Wie zijn account na de waarschuwing verwijdert, ontloopt daarmee niet het risico op vervolging. Los van deze actie loopt het onderzoek naar mogelijke strafbare feiten via de betrokken Instagram-accounts gewoon door.