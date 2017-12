Kiezen eigen modems en routers straks ook mogelijk

'Netwerkaansluitpunt’

Zo kunnen zij dan zelf bepalen welke modem, router of tv-ontvanger het best past bij hun wensen en zij niet alleen de 'keus' hebben van apparatuur die bij een abonnement wordt meegeleverd door de kabel- of telefoniebedrijven. Dit is het doel van de zogenoemde beleidsregel ‘Netwerkaansluitpunt’ waarvan de internetconsultatie vandaag door het ministerie van EZK is gestart.

Zelf kiezen

Staatssecretaris Keijzer (EZK): 'Modems, routers en tv-ontvangers zijn volgens Europese regelgeving onderdeel van het privénetwerk van een consument of bedrijf. Daar hoort bij dat je zelf mag kiezen welke apparatuur daarop het best past bij jouw wensen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Net zoals dat je zelf kunt kiezen welke mobiele telefoon of welk merk televisie je koopt. Hieraan is behoefte bij consumenten en het stimuleert bovendien dat meer aanbieders van deze apparaten toegang tot de markt hebben.'

Geschikte eindapparatuur nodig voor gebruik digitale diensten

Het kabinet wil dat Nederlanders altijd en overal toegang tot de snelste, digitale communicatie zoals internet, telefonie en (online) televisie hebben. Om deze diensten af te kunnen nemen, hebben consumenten en bedrijven geschikte apparaten nodig. Denk hierbij aan specialistische (eind)apparatuur zoals internetmodems, routers en tv-decoders.

Bij abonnement

Deze apparaten zijn onderdeel van het (privé-)netwerk van de klant. Het is nu gebruikelijk dat aanbieders zoals kabel- of telefoniebedrijven deze apparatuur tegen betaling als onderdeel van een abonnement leveren. Dit blijft mogelijk, maar deze beleidsregel gaat gebruikers medio 2018 ook de mogelijkheid geven om zelf te kunnen kiezen.

Internetconsultatie gestart

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de markt voor deze apparatuur. De internetconsultatie voor de beleidsregel ’Netwerkaansluitpunt’ is vandaag gestart. Belanghebbenden kunnen tot medio februari reageren op het ontwerp van het voorstel. Vervolgens neemt de staatssecretaris van EZK een besluit over het verdere proces.