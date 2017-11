Vervuilde apps gedownload door duizenden Nederlanders

Via de Play Store van Google hebben enkele duizenden Nederlanders apps gedownload die besmet zijn. Dit ontdekte beveiliger ESET. Er zijn verschillende apps in omloop die gebruikersnamen en wachtwoorden van internetbankieren onderscheppen.

Dave Maasland van Eset laat aan het AD weten: ‘We kregen deze week via onze beveiligingssoftware op de telefoons van klanten meldingen binnen van iets verdachts en zagen dat het om apps ging die vanuit de Google Play Store waren gedownload. Toen zijn we het gaan onderzoeken.’

De apps hadden namen als Clear Android, Cleaner for Android en World News. In beginsel deden de apps ook wat volgens de omschrijving de bedoeling was. Maar naderhand werd er ongemerkt een virus op de telefoon geïnstalleerd.