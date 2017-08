Groei Netflix lijkt bijna niet te stuiten

Bingewatchen

'Met het toenemen van het aantal huishoudens met een abonnement op Netflix, stijgt het aantal on demand kijkminuten en het aantal Nederlanders dat doet aan bingewatchen', aldus Telecompaper.

Televisie blijft het belangrijkste apparaat om streaming video te bekijken, maar moet steeds meer de laptop, smartphone of tablet naast zich dulden. Dat komt mede door apps van KPN en Ziggo, zo blijkt uit het rapport

Verdubbeling

Het aantal minuten per dag dat er gemiddeld wordt gekeken naar series, films en documentaires van on demand diensten zoals Netflix en Videoland, is in de afgelopen twee jaar verdubbeld. Werd er begin 2015 nog 11 minuten per dag besteed aan deze vorm van content kijken, in het tweede kwartaal van 2017 ligt dat op 23 minuten per dag. Het zijn met name twintigers die de afgelopen kwartalen meer on demand zijn gaan kijken, inmiddels gemiddeld 43 minuten per dag.

Netflix groeit door, weinig concurrentie

De afgelopen twee jaar verdubbelde ook het aantal Netflix-abonnementen: van 1,1 miljoen naar ruim 2,3 miljoen huishoudens. Daarmee wordt momenteel bijna een derde van alle Nederlandse huishoudens bereikt. Behalve aanjager van de behoefte, lijkt Netflix momenteel ook de enige (s)VoD-speler te zijn die de behoefte naar een nieuwe manier van video consumeren kan bevredigen.

Na Netflix zijn Videoland en RTL XL (abonnementsvariant) de meest populaire on demand diensten met allebei ruim 300.000 abonnees. Het succes van Amazon Prime Video, wel gerealiseerd in de Verenigde Staten, Duitsland en Engeland, blijft vooralsnog uit in Nederland.

Bingewatchen neemt verder toe

Met de opkomst van Netflix en de stijgende populariteit van video on demand neemt ook het aantal bingewatchende Nederlanders toe. Keek in 2015 nog de helft van de Nederlanders één of meer afleveringen van een serie achter elkaar, inmiddels is dat 61 procent. Met de opkomst van on demand kijken is de populariteit van het bingewatchen van gedownloadde series of series op dvd ook afgenomen. Nederlanders betalen nu dus vaker of op andere manieren voor series die zij bingewatchen.