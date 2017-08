Enorme toeloop op e-mailchecker politie

De mogelijkheid om op politie.nl na te gaan of iemands inloggegevens in criminele handen zijn gevallen, leidde vorige week tot een stormloop op de site. De ‘tool’ was daardoor zelfs even uit de lucht. Sinds zaterdagmiddag wordt de ‘e-mailchecker’ weer veel geraadpleegd.

Per maand bezoeken normaliter ongeveer 2,5 miljoen mensen de site van de politie, vrijdag 28 juli waren het er op één dag 3,8 miljoen! Het bericht dat burgers in een database van 60.000 e-mailadressen zelf konden checken of hun mailadres in criminele handen is gevallen, kon rekenen op enorme belangstelling. De inloggegevens in de database zijn door de recherche in beslag genomen tijdens onderzoeken.

Hoge aantallen

De ‘e-mailchecker’ was helaas een deel van vrijdag en zaterdag onbereikbaar door de hoge aantallen bezoekers, op sommige momenten waren dat er meer dan 12.000 gelijktijdige bezoekers. Sinds zaterdagmiddag is de tool weer voor iedereen beschikbaar.

Is het dit weekend niet gelukt om uw e-mailgegevens te controleren, probeert u het dan nu alsnog. Als uw gegevens niet voorkomen in de database, is dat overigens geen garantie dat uw gegevens veilig zijn. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat de gegevens inmiddels zijn doorverkocht aan anderen.

Wachtwoord vervangen

De gegevens kunnen ook gestolen zijn door een botnet dat de politie nog niet heeft opgespoord. Geregeld wachtwoorden vervangen blijft dan ook geboden. Het loont ook de moeite om regelmatig de e-mailchecker te raadplegen, want de politie vult de database aan met gegevens die bij nieuwe onderzoeken in beslag worden genomen.