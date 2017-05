Amber Alert biedt mogelijk uitkomst bij waarschuwen voor grote cyberaanval

Amber Alert is een landelijk waarschuwingssysteem van een bedrijf in Beek dat ingezet kan worden bij kindervermissing of ontvoering.

Wanneer er een grote aanval op computers is kan het systeem ook gebruikt worden om mensen en bedrijven te waarschuwen. ‘Het werkt als een Amber Alert voor vermiste kinderen. Met één druk op de knop gaat er een niet te missen waarschuwingsbericht uit.’, aldus Hoen. ‘Zo zien medewerkers of klanten onmiddellijk wat zij moeten doen of juist moeten laten. Het aanklikken van een verkeerd linkje of mail met malware kan immers fatale gevolgen hebben.’