Gamende tieners vertonen vaker seksistisch gedrag

Tieners die gamen vertonen vaker seksistisch gedrag ten opzichte van hun leeftijdsgenoten die niet of nauwelijks gamen. Dit meldt Nieuws.nl op basis van de Frans-Amerikaans onderzoek voor het Fronties in Psychology-magazine.

Aan het onderzoek deden 13.520 tieners mee. De verhouding tussen jongens en meisjes was gelijk, maar er kwam naar voren dat jongens seksistischer waren dan de meisjes. De religieuze achtergrond van de tiener speelt ook een rol.

Co-auteur Laurent Begue zegt: ‘Seksisme is overal; in de reclamewereld, op televisie en in films. Videogames zijn daarin geen uitzondering. Vrouwen zijn minder te zien in videogames en hebben vaak een passievere rol, zijn prinsessen die redding behoeven of seksobjecten die veroverd moeten worden.’

Volgens de onderzoekers worden niet alleen de vrouwen stereotyperend neergezet. Ook mannen zijn vaak, stoer, gespierd en gewapend.