Dode en 22 gewonden bij ongeval treinen Oostenrijk

Bij een aanrijding tussen twee treinen in Oostenrijk is minstens een dode gevallen en raakten 22 anderen gewond.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Niklasdorf in de deelstaat Stiermarken. De treinen, een een EuroCity van Graz en een lokale trein, schraapten tegen elkaar bij een spoorwissel waardoor één trein naast de sporen terecht kwam. Op beelden is goed te zien hoe één van de treinen de andere opengereten.

Volgens lokale media waren er werkzaamheden bezig. Of de werkzaamheden verbadn houden met het ongeval is niet bekend. De politie is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het spoorwegongeval.