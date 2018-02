Fransen zijn drugs op skipistes zat

Wie in de sneeuw wiet, cocaïne of xtc bij zich heeft, verkoopt of gebruikt, kan tot één jaar cel krijgen, zo meldt het AD vandaag.

Volgens openbaar aanklager Anne Gache van Albertville zijn de Nederlandse skiërs één van de probleemgroepen. ,,We hebben hier veel buitenlanders. We pakken ze ter plekke meteen aan. Dan hoeven we ze niet (na onderzoek, red.) weer te gaan zoeken in de landen waar ze vandaan komen, zoals Nederland’’, aldus Gache, afgelopen weekend in dagblad Libération.

Ook de Franse douane is extra gebrand op drugs onder skitoeristen. De douane controleert extra op de grote snelwegen en bij grensovergangen. Nederlanders zijn volgens de douane boosdoener nummer één.

In het skiseizoen van 2015-2016 werd bijna 500 kilo aan onder meer wiet, cocaïne en xtc onderschept op de Franse wegens, zo becijferde de Franse douane. Het meeste spul komt uit Nederland of Spanje.