Medewerker ambulancedienst laat patiënte en ambulance achter

Een medewerker van een particulier bedrijf voor ambulancevervoer heeft vrijdagavond in het Belgische Sint-Marten-Latem zijn ambulance met een patiënte achtergelaten op de Kortrijksesteenweg. Dit gebeurde nadat de chauffeur tegen een slagboom aan was gereden.

Volgens Het Laatste Nieuws sloegen de ouders van het meisje alarm toen zij niet thuis kwam. De medewerker van de ambulancedienst had de opdracht gekregen om het meisje naar huis te brengen.

Via het track and trace-systeem in de ambulance kon het voertuig terug gevonden worden met de patiënte er nog in. Volgens een woordvoerder van het bedrijf heeft de chauffeur de benen genomen nadat hij vermoedelijk tegen een slagboom was gereden. Niet ver van de ambulance werd de man onderkoeld aangetroffen.

De man was nog maar een week in dienst van het bedrijf en kampt vermoedelijk met psychische problemen.