Peuter (2) doodgevroren op veranda

Een 2-jarig meisje is op een veranda in het Amerikaanse plaats Akron, Ohio, doodgevroren.

Het meisje was zonder winterkleren op de veranda geslopen terwijl haar vader op de bank in slaap was gevallen. De temperatuur was op dat moment tussen de -11 en -7 graden celsius.

De moeder was met hun 4-jarig zoontje boodschappen aan het doen. Maar toen de moeder zo'n twee uur later terug kwam, trof ze haar dochtertje levenloos buiten op de veranda aan. De Washington Post laat het gesprek horen dat ze met het noodnummer 911 voerde. „Mijn dochter! Ze is bevroren, ze is bevroren. Ze reageert niet meer. Mijn god, wat moet ik doen?”

Volgens de politie van Ohio is er nog geen aanklacht tegen de vader ingediend, maar is het onderzoek nog gaande. Ook wordt autopsie verricht op het lichaam van het meisje.