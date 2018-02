'Dood Belgisch model Ivana Smit was zeker geen tragisch ongeval'

Het Britse fotomodel overleed in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze werd op 7 december dood teruggevonden na een val van een balkon van een appartementsgebouw. De Maleisische politie ging al snel uit van een ongeval,maar de familie gelooft dat niet en huurde de privédectective in. Volgens de Britse detective moet er een moordonderzoek komen naar de dood van Ivana, zo liet hij weten aan de Vlaamse zender TV-Limburg. De detective vertelde dat hij in Maleisië met behoorlijk wat corruptie te maken had gekregen. Tegen TV Limburg: 'We hebben vastgesteld dat clubs en personen de politie betalen in ruil voor bescherming. Het is schokkend dat de politie in de 21ste eeuw meewerkt aan doofpotoperaties.'

Getuigen: omstandigheden verdacht

Williams-Thomas gaf ook aan dat de mensen die hij sprak bang waren om er iets over te zeggen. Hij liet ze anoniem getuigen zodat ze hun verhaal toch durfden te doen. Tegen TV Limburg 'Bijna niemand die we spraken vond de omstandigheden waaronder ze om het leven kwam niet verdacht.'

Ook de Nederlandse forensisch patholoog Frank van de Goot vond bij onderzoek letsel dat niet alleen te verklaren zou zijn door de val van het balkon. Mark Williams-Thomas: 'Als dit in Groot-Brittannië was gebeurd, zou er zeker een moordonderzoek worden ingesteld'.

Voormalig politieman

Privédetective Mark Williams-Thomas is een voormalig politieman. Hij is in Engeland zeer bekend, onder andere vanwege een documentaire waarin hij onthulde dat BBC-presentator Jimmy Savile een pedofiel was. Naar aanleiding van die documentaire werd een politie-onderzoek ingesteld en kwam aan het licht dat Savile 214 minderjarigen, ouderen en zieken had misbruikt.

