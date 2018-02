Russisch meisje (12) overleden in bad na elektrocutie door smartphone

In Rusland is een 12-jarig meisje dood in bad aangetroffen door haar moeder nadat zij geëlektrocuteerd was door haar smartphone. Dit melden de Russische media vrijdag.

Smartphone in bad gevallen

Volgens de politie viel de smartphone, die verbonden was met de oplader die in het stopcontact zat, in het bad waar het meisje in lag. Volgens het onderzoek van de politie in Moskou zou het 12-jarige meisje door het incident direct zijn overleden.

Accu leeg

Het meisje was na het basketballen op school thuisgekomen en besloot om een bad te nemen en tegelijkertijd te luisteren naar muziek op haar smartphone. Toen de accu bijna leeg was deed het meisje de oplader in het stopcontact in de badkamer en sloot deze aan op haar telefoon. Toen ze in bad stapte viel haar telefoon in het water.

Overleden

Haar moeder die in de keuken was vond het op een gegeven moment wel erg lang duren en ging kijken in de badkamer. Daar vond zij haar reeds overleden dochter aan in de badkuip met haar hoofd onder water. Reanimatie mocht helaas niet meer baten.

