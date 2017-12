'Ster van Bethlehem' aan de hemel boven Los Angeles blijkt raket te zijn

Op Twitter ging het dan ook helemaal 'los' en kwamen de meest denkbare maar ook ondenkbare verklaringen voorbij suizen. Daarbij ontstond ook even lichte paniek toen de optie voorbijkwam dat het mogelijk een raket uit Noord-Korea betrof. Maar de meeste Twitteraars spraken toch van een UFO, oftewel een Unidentified Flying Object.

In deze discussie meldde zich uiteindelijk ook niemand minder dan Elon Musk. Hij schreef: 'Nuclear alien UFO from North Korea'. Daarbij voegde hij er meteen aan toe dat de volgende lancering van een nieuwe SpaceX raket over 1 maand gepland staat. Daarmee werd duidelijk dat het mysterieuze verschijnsel dus een raket van zijn bedrijf SpaceX betrof.

If you liked tonight’s launch, you will really like Falcon Heavy next month: 3 rocket cores & 3X thrust. 2 cores return to base doing synchronized aerobatics. 3rd lands on droneship.