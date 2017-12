Vier tieners komen in Frankrijk om het leven bij botsing tussen trein en schoolbus

Het ongeluk vond plaats bij Millas, vlakbij Perpignan in het zuiden van Frankrijk. Er zijn zeker vier doden te betreuren. Volens de lokale media allemaal kinderen. Ook zijn er zeven zwaargewonden. Een getuige zou hebben gemeld dat de buschauffeur de slagbomen heeft genegeerd. Dit meldt de Vlaamse zender VTM donderdag.

Naast de zeven zwaargewonden zijn ook 12 lichtgewonden.De slachtoffers zaten allemaal in de schoolbus. De kinderen die in de schoolbus zaten, zijn tussen de 13 en 17 jaar oud. Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur op een spoorwegovergang. De bus werd achteraan geraakt door de trein. De bus zou doorgereden zijn toen de slagbomen al naar beneden waren. Door de klap is de bus in twee stukken gebroken. In de trein zaten 25 mensen, zij zijn niet gewond geraakt. In de schoolbus zaten in totaal 30 kinderen.