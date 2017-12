Raqqa, Syrië: tientallen gewonden door landmijnen in kliniek AzG

Nadat Artsen zonder Grenzen een nieuwe kliniek opende in het oosten van Raqqa, zijn daar tussen 19 en 28 november 49 patiënten met verwondingen door explosieven behandeld.

Lichamen en explosieven in huizen

‘Veel mensen die terugkeren naar de stad ontdekken dat hun huizen in puin liggen,’ zegt noodhulpcoördinator Craig Kenzie. ‘Sommige mensen vinden dode lichamen en explosieven in huis, tuin of op straat. Iedereen is bang om op iets te staan dat kan ontploffen.’

Wegen vernield of geblokkeerd

Er is nog niet genoeg medische hulp in Raqqa om iedereen snel te kunnen helpen. Vanwege vernielde of geblokkeerde wegen kan het soms uren duren voordat een ambulance de dichtstbijzijnde medische voorziening bereikt. Voor mensen in kritieke toestand is het dan mogelijk al te laat.

Groot gevaar

‘De gevechten zijn misschien gestopt, maar mensen raken nog steeds gewond,’ vervolgt Kenzie. ‘Het is verschrikkelijk te zien dat mensen die oorlog meemaakten en moesten vluchten nog steeds groot gevaar lopen. Onze medische teams doen hun uiterste best om mensen met levensbedreigende verwondingen zo snel mogelijk te helpen.’

Leven weer opbouwen

Toch kiezen veel mensen ervoor om het risico te nemen en weer een leven op te bouwen in hun eigen buurt. ‘Ik kwam twee dagen geleden terug,’ vertelt een 45-jarige vrouw uit Raqqa. ‘Mijn huis was zwaar beschadigd. Ik ben nu bezig het meeste op te ruimen voordat mijn kinderen komen. We moeten hier weer opnieuw beginnen. Maar dat is beter dan in een tent leven, zeker nu het ’s nachts begint te vriezen.’

Ontmijning nodig

De restanten van de strijd kunnen zo net zo gevaarlijk blijken voor de terugkerende bevolking als de gevechten waren. De buurten in Raqqa waar bewoners weer naar hun huizen terugkeren moeten daarom dringend ontmijnd worden. Op dit moment is er echter onvoldoende expertise en ontmijningsapparatuur aanwezig.