Noord-Korea test nieuwe raket die 'de Verenigde Staten bereiken'

Noord-Korea heeft gisteren in een test opnieuw een raket afgevuurd. De intercontinentale ballistische raket Hwasong-15 landde in de Japanse Zee, op zo'n 370 kilometer van de kust van Japan.

Volgens Noord-Korea kan het nieuwe type raket het hele vasteland van de Verenigde Staten bereiken, zo meldt de staatstelevisie van het land. Kim Jong-un liet na afloop weten dat "Noord-Korea nu een nucleaire staat is". In antwoord op de test lanceerde Zuid-Korea ook enkele raketten op eigen bodem.

President Trump heeft inmiddels overleg gehad met de Japanse premier Abe en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In. In een verklaring tegenover de pers zei Trump: ''Het is een situatie die we aankunnen''.

De VN-Veiligheidsraad houdt waarschijnlijk vanavond een spoedvergadering naar aanleiding van de rakettest.