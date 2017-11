België niet blij met uitspraken van Rutte

De Belgische minister van Economie Kris Peeters vindt het 'niet kunnen dat premiers van andere lidstaten elkaar proberen zwarte te maken'. Dit meldt onder meer de Vlaamse krant De Standaard. Rutte verdedigde de afschaffing van de dividendbelasting met een verwijzing naar België.

'Nederlands gaat België achterna'

De afschaffing van de dividendbelasting in 2019 heeft in Nederland voor veel commotie gezorgd. Rutte wil met de maatregel Nederland aantrekkelijk houden voor grote bedrijven. Hij verwijst naar België, waar de dividendbelasting niet is afgeschaft en waarschuwt dat als Nederland de belasting niet afschaft, het land België achterna zal gaan. Rutte: 'We zien in België wat er gebeurt als je de bakens niet op tijd verzet. België heeft nog maar één internationaal opererend bedrijf over: InBev. Verder niets meer. De rest is weg. Ze hadden er heel veel.' Verder zegt Rutte: 'Een kleine, open economie zoals Nederland is kwetsbaar. Dan is het van levensbelang om zich constant af te vragen welke stappen gezet moeten worden om aantrekkelijk te blijven.'

'Oneerlijke praktijken'

De Belgische minister van Werk en Economie noemt de uitspraken 'onaanvaardbaar'. In een reactie tegen VRT Nieuws zegt hij: ''Wanneer bedrijven de concurrent zwartmaken en onnauwkeurige informatie geven, dan kan men optreden in het kader van oneerlijke praktijken. Wanneer een ander staatshoofd dingen zegt over een ander land die niet juist zijn, dan is dat hetzelfde als ondernemingen die elkaar proberen zwart te maken.'

Reactie Belgische premier

Zelfs de Belgische premier heeft gereageerd op de uitspraken van Rutte. Het kabinet van Charles Michel spreekt van een 'zeer onhandige actie'. Zijn woordvoerder Barend Leyts zegt .in de krant: 'De minister-president kent blijkbaar énkel AB Inbev en heeft nog nooit gehoord van Solvay, UCB, Bekaert, Umicore en vele anderen. Grote Belgische bedrijven met wereldfaam, elk in hun eigen domein.' Volgens Leyts is het niet waar dat België onaantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders De premier verwijst onder meer naar de recente hervorming van de vennootschapsbelasting en de verlaging van de arbeidskosten.