Twitter-medewerker deactiveert op zijn laatste dag account van Trump

11 minuten offline

'Het account was 11 minuten offline en is sindsdien hersteld. We blijven onderzoeken en ondernemen stappen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt', aldus Twitter.

Laatste werkdag

Twee uur na deze mededeling kwam Twitter met een aanvullende verklaring dat uit het door hen ingestelde onderzoek naar voren kwam dat het deactiveren van het account van Donald Trump werd gedaan door een medewerker van de Twitter-klantenondersteuning die dit deed op zijn de laatste dag als werknemer van Twitter. Twitter stelt een intern onderzoek in.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again. — Twitter Government (@TwitterGov) 3 november 2017