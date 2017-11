'Arrestatiebevel Puigdemont wordt pas vrijdag uitgevaardigd'

Puigdemont bevindt zich op dit moment in België en kwam donderdag niet opdagen voor verhoren voor de rechtbank over het volgens de autoriteiten illegaal uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië. De Spaanse openbare aanklager had de rechtbank in Madrid gevraagd om het bevel. Ook tegen de vier ministers die samen met Puigdemont naar België zijn gekomen, wordt een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

BNR-correspondent in Barcelona Lex Rietman denkt dat het bevel voor Puigdemont er wel zal komen. Puigdemont zit in Brussel. Volgens Rietman zal er een diplomatieke rel ontstaan tussen Madrid en Brussel als de Belgen hem niet uitleveren.

Eerder heeft de Spaanse rechter bevolen om acht Catalaanse politici aan te houden, onder hen vice-minister-president Oriol Junquera. Dit meldt de Vlaamse zender VRT Alle politici worden beschuldigd van rebellie, poging tot afscheiding van Catalonië en misbruik van overheidsgeld.

'Onafhankelijkheidsstrijd Catalonië niet langer alleen binnenlandse aangelegenheid'

De NOS meldt dat Puigdemont In een toespraak op de Catalaanse televisiezender TV3 de gevangenneming van de kabinetsleden "een ernstige vergissing" en "een aanval op de democratie" heeft genoemd. Hij eiste de vrijlating van zijn ministers.Ook zei hij dat de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd door de recente ontwikkelingen niet langer alleen een binnenlandse aangelegenheid is.