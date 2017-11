Terreuraanslag NY: truck rijdt in op voetgangers en fietsers, 8 doden en 12 gewonden

Bij de aanslag in New York door een man met een Oezbeekse achtergrond zijn acht mensen om het leven gekomen. Twaalf mensen raakten gewond.

Dat heeft de burgemeester van New York, Bill de Blasio, een paar uur geleden op een persconferentie bekendgemaakt. Hij sprak van een pijnlijke dag voor de stad en van 'een laffe terreurdaad' In een eerste reactie op Twitter heeft de Amerikaanse president Trump laten weten dat hij aanvragers van een visum nog uitgebreider wil gaan screenen.

Identiteit dader

De dader, de 29-jarige Sayfullo Siapov reed dinsdagmiddag rond 15.05 met een gehuurde pickup-truck opzettelijk een fiets- en wandelpad op aan de westkant van het stadsdeel Manhatten, niet van het nieuwe World Trade Center. Dit mldt de New York Times. Onder de doden zijn zeker zes buitenlanders. Volgens de eerste berichten gaat het om vijf Argentijnen en een vrouw uit België. Saipov emigreerde zeven jaar geleden vanuit Oezbekistan naar de Verenigde Staten.

Dader neergeschoten en gearresteerd

De bestuurder zou na zijn daad met twee vuurwapens zijn uitgestapt en 'allahu akbar' hebben geroepen. Hij werd daarna in zijn buik geschoten en aangehouden. Hij is onder politie-escorte naar het ziekenhuis overgebracht waar hij aan zijn verwondingen is geholpen en door de politie wordt bewaakt. In zijn truck zou een brief zijn gevonden waaruit zou blijken dat de man uit naam van IS handelde

Twee vuurwapens

Volgens diverse getuigen zou de man met twee vuurwapens uit de pick-up truck zijn gestapt. Volgens de politie zouden er niet meer daders zijn en was het een eenmansactie.

Terreuraanslag

Bill de Blasio, de burgemeester van New York, heeft tijdens een persconferentie bevestigd dat het om een terreuraanslag gaat.

Video dader

Een omstander heeft de dader gefilmd vlak nadat hij uit de pick-up truck was gestapt en met twee vuurwapens in zijn handen liep.