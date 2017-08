Zoektocht bestuurder bestelbusje Barcelona uitgebreid naar heel Europa

De Catalaanse autoriteiten hebben laten weten dat de 22-jarige voortvluchtige man nu 'in alle Europese landen' wordt gezocht. Younes Abouyaaqoub is waarschijnlijk de bestuurder van het busje dat op de Ramblas 13 mensen doodreed. Hij zou het laatste lid van de terreurcel zijn die achter de aanslagen in barcelona en Cambrils zit en nog niet dood is of vastzit. In totaal kwamen bij de aanslagen 14 mensen om het leven raakten tientallen mensen gewond.

De politie onderzoekt tevens de rol van imam Abdelbaki Es Satty. Mogelijk had hij contact met IS-leden in België, Frankrijk en Marokko. De Spaanse politie vermoedt dat de imam tijdens zijn reizen naar deze landen is geradicaliseerd en verantwoordelijk is voor de radicalisering van de aanslagplegers in Catalonië. Waarschijnlijk is de imam woensdagnacht omgekomen bij een ontploffing in Alcanar, een stad ten zuiden van Barcelona. Een gasexplosie verwoestte een woning waar, zo blijkt nu, terroristen in de weer waren met gasflessen.