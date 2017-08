Finse politie beschouwt steekpartij op markt als terroristische daad, 18-jarige dader is asielzoeker

De Finse politie beschouwt de steekpartij als een terroristische daad. Dat heeft zij zaterdag op een persconferentie bekendgemaakt. er vielen twee doden en acht gewonden toen een man op de Puutorimarkt om zich heen begon te steken. De dader is een 18-jarige man met een Marokkaanse nationaliteit De man is sinds 2016 in Finland. Hij was een asielprocedure gestart en woonde in een asielzoekerscentrum, zo meldt de NOS. Hij werd bij de aanslag in zijn been geschoten. en ligt op de intensive care van een ziekenhuis. De politie heeft hem nog niet kunnen ondervragen. Dit melden meerdere media zaterdag.

Van de gewonden liggen er nog zeven in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care. Een gewonde kon behandeling naar huis. Er werd na de aanslag een klopjacht gestart naar mogelijke medeverdachten. . De politie heeft bij die zoektocht vijf mensen opgepakt tijdens een inval in een appartement.

Op het vliegveld Helsinki-Vantaa en op de treinstations is de beveiliging opgevoerd.